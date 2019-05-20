Пенсионер из Башкирии признался, что надругался над школьницей

СЕГОДНЯ 18:04 2019-05-20T18:04:01+03:00

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Вчера вечером, 19 мая, в отдел полиции Кигинского района Башкирии пришел местный житель и признался, что чуть не изнасиловал свою 12-летнюю соседку в своем же доме. Об этом сообщает «Ufa1.ru» со ссылкой на собственный источник. Он также пояснил, что сейчас мужчину задержали, сейчас проводится проверка.

Напомним, что в прошлую пятницу, в Уфе задержали молодого парня, который в одном из подъездов напал на 12-летнюю школьницу и хотел ее изнасиловать. Злоумышленника спугнули соседи, он сбежал, его искали целую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU