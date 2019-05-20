ФСБ по Башкирии сместили главу одного из районов
В конце прошлой недели в Краснокамском районе Башкирии произошли кадровые перестановки. Занимавший пост главы районной администрации Разиф Гильмуллин ушел в отставку, а его место занял бывший руководитель соседнего Мишкинского района республики Рустам Мусин. Совет районных депутатов подтвердил его полномочия.
На традиционном оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров официально объявил о смене руководства в районе.
-Вы знаете, что у нас одно время Краснокамский район лихорадило. Там произошли небольшие кадровые перестановки. Бывший глава Разиф Гильмуллин сложил полномочия в связи с прекращением доступа к государственной тайне, - заявил Хабиров.
Процедуру отзыва доступа к государственной тайне, которую озвучил глава региона, осуществляет ФСБ по Башкирии. Поэтому логично предположить, что силовики таким недвусмысленным способом порекомендовали отправить Гильмуллина в отставку.
ИСТОЧНИК KP.RU