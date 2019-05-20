В Башкирии пьяная женщина без прав устроила смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 08:08 2019-05-20T08:08:27+03:00

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26-летняя пьяная жительница Бирска за рулем «Mitsubishi» устроила смертельную аварию.

По данным ГИБДД республики, ДТП произошло на 20 километре дороги Кашкалево-Бураево. Пьяная девушка из Бирска за рулем «Mitsubishi Outlander» не справилась с управлением и слетела с дороги в кювет. Судя по повреждениям, автомобиль перевернулся на крышу. К сожалению, не обошлось без жертв – 32-летний пассажир иномарки скончался на месте.

Позже выяснилось, что водитель автомобиля была пьяна. Кроме того, ранее ее уже лишали прав за езду в пьяном виде. Сейчас автоинспекторы устанавливают остальные обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU