В Уфе на этой неделе состоится ярмарка вакансий

СЕГОДНЯ 07:28 2019-05-20T07:28:08+03:00

На ней будут предложены десятки вакансий

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23 мая в столице Башкирии состоится ярмарка вакансий для организаций сферы здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования, финансовой деятельности. Работу здесь смогут найти врачи и медицинские сестры различных квалификаций, администратор, менеджер, специалист, дворник, повар, санитар, воспитатель, педагог, слесарь-сантехник, электромонтер и другие.

Посетителей проинформируют о ситуации на рынке труда, проконсультируют по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости.

Пройдет она по адресу: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU