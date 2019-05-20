В Уфе на этой неделе состоится ярмарка вакансий
На ней будут предложены десятки вакансий
фото: архив КП
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23 мая в столице Башкирии состоится ярмарка вакансий для организаций сферы здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования, финансовой деятельности. Работу здесь смогут найти врачи и медицинские сестры различных квалификаций, администратор, менеджер, специалист, дворник, повар, санитар, воспитатель, педагог, слесарь-сантехник, электромонтер и другие.
Посетителей проинформируют о ситуации на рынке труда, проконсультируют по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости.
Пройдет она по адресу: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU