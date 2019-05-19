2019-05-19T20:00:37+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 34-летней Надежды Михайловой

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 19 мая, в селе Аксаково Белебеевского района Башкирии ушла из дома и бесследно пропала 34-летняя Надежда Михайлова. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам с мольбой о помощи. Ситуация осложнялась тем, что женщина нуждается в медицинской помощи.

К поискам пропавшей подключились добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Они объявили срочный сбор на поиски для всех желающих помочь. Сегодня же вечером они отправились прочесывать округу.

К счастью, поиски были не долгими – Надежду нашли. Она жива и здорова и в ближайшее время вернется домой. Где все это время она находилась, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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