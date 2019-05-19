2019-05-19T18:10:43+03:00
Экономика

В Башкирии изменят русло реки Белая для экспорта зерна за рубеж

Проект поддержали в правительстве республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: минсельхоз БашкирииФото: минсельхоз Башкирии
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На днях владелец «Илишевского элеватора» Михаил Телегин предложил башкирским властям проект, который позволит экспортировать зерно в Иран, Турцию и страны Прибалтики. Для этого лишь необходимо углубить дно реки белая на 20-километров участке.

17 мая проект водного пути, который позволит значительно увеличить объемы продажи зерновых из Башкирии, был представлен членам правительства республики. Заинтересованность в проекте проявили в минсельхозе региона. По данным министерства, доставка зерна покупателям по речному пути будет значительно дешевле использования железнодорожного транспорта.

По словам авторов проекта, предварительная стоимость работ по углублению дна реки Белая оценивается в 25 млн рублей. Для этого необходимо заручиться поддержкой Федерального агентства морского и речного транспорта. Врио главы Башкирии Радий Хабиров поддержал идею и поручил подготовить обращение в профильное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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