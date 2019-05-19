Стало известно в какой больнице Уфы нашли больше всего нарушений

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-19T16:13:08+03:00

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Минздрав Башкирии опубликовал результаты плановых и внеплановых проверок медучреждений республики. Как оказалось, больше всего нарушений комиссия министерства выявила в уфимской городской больнице №9. Руководство учреждения получило нарекания практически по всем пунктам.

Согласно отчету комиссии, в медучреждении не выполнены стандарты оснащения кабинетов, нарушены правила назначения лекарств, а также не выполнялись нормативы оказания помощи пациентам.

Среди лидеров по количеству нарушений также детская поликлиника №3, где были нашли нарушения правил оснащения помещений и обнаружили проблемы с ведением документации. В своеобразный «черный список» минздрава Башкирии попали также Дом ребенка, поликлиника №50 и городская больница №12.

ИСТОЧНИК KP.RU