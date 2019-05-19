В начале следующей недели в Башкирии ожидаются заморозки и дожди со снегом

СЕГОДНЯ 15:04 2019-05-19T15:04:52+03:00

А сегодня в некоторых районах республики выпал град [видео]

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Синоптики Башгидрометцентра представили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие три дня. Краткий итог того, что ждет жителей республики в начале следующей рабочей недели: пора доставать теплые вещи.

Погодные аномалии продолжают сотрясать регион. После недели аномальной жары в Башкирию пришли дожди со снегом, грозы, заморозки на почве и град. Так, например, сегодня, 19 мая, в Уфимском районе выпал град.

Согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие два дня погода в республике существенно не изменится. В понедельник, 20 мая, ожидаются кратковременные дожди, в северных и восточных районах со снегом. Температура воздуха ночью опустится до 0, +5 градусов Цельсия. Местами ожидаются заморозки до -5ºС. Днем столбики термометров поднимутся до +7, +12 градусов.

В предстоящий вторник, 21 мая, в Башкирии также прогнозируется кратковременный дождь, на севере и востоке республике со снегом. Температура воздуха ночью 0,+5 ºС, местами заморозки на почве и в воздухе и температура воздуха до -5 ºС. Днем воздух прогреется до +10, +15 градусов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/709727" frameborder="0"></iframe> В Уфимском районе Башкирии выпал град.

ИСТОЧНИК KP.RU