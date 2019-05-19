В аэропорту Уфы на четыре часа задержали вылет рейса в Москву

СЕГОДНЯ 13:16 2019-05-19T13:16:05+03:00

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Сегодня, 19 мая, в аэропорту Уфы на четыре часа задержали авиарейс в Москву. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» должен был отправиться в столицу в 12:20, но вылет перенесли на 16:20. Информация о задержке рейса появилась на электронном табло уфимского аэропорта.

Известно, что пассажиры должны были лететь на самолете Sukhoi SuperJet 100. О причинах задержки рейса пока не сообщается. В связи с задержкой вылета пассажирам полагается горячее питание.

Сегодня из уфимской воздушной гавани вылетели три рейса «Аэрофлота», два из которых выполнялись самолетами Sukhoi SuperJet 100. По данным электронного табло, никаких отклонений в расписании у них не было.

ИСТОЧНИК KP.RU