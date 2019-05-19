В Уфе на перекрестке перевернулась иномарка с ребенком в салоне

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-19T11:18:33+03:00

К счастью, в аварии никто не пострадал

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В минувшую субботу, 18 мая, в Уфе на перекрестке улиц Жукова и Гагарина произошла авария. Как сообщают очевидцы ДТП в социальных сетях, «Лада Икс-Рей» врезалась в «Датсун Он-До». От удара иномарка перевернулась и встала на крышу. В салоне автомобиля находились женщина с ребенком. Несмотря на сильные механические повреждения машин никто из людей не пострадал.

По словам очевидцев аварии, маленькая девочка сильно испугалась. К счастью, она не получила никаких травм. Не пострадала и ее мама. Проходившие мимо горожане заметили, что ребенок находится в шоковом состоянии.

Причины и обстоятельства ДТП теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU