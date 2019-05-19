В нескольких районах Башкирии выпал снег

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-19T10:15:05+03:00

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Погода преподнесла жителям Башкирии очередной сюрприз. Сегодня, 19 мая, практически по всей республике жители сообщают о выпадении снега. В некоторых районах снег едва заметен и тает практически сразу, чего не скажешь о востоке региона. Там прошел настоящий снегопад, а дороги сковал гололед. Как сообщают местные жители, после аномальной жары сегодня их едва не засыпало снегом.

Так, например, на трассе в Салаватском районе Башкирии стало очень опасно из-за гололеда. Водители уже давно «переобулись» на летнюю резину. Как ехать по этим опасным участкам, совершенно непонятно. Местные жители сняли заснеженную дорогу на камеру мобильного телефона и выложили фото в социальных сетях.

Сегодня снег выпал и в других северо-восточных районах Башкирии. На днях синоптики представили очередной прогноз погоды, согласно которому, в ближайшие два дня ситуация не изменится.

Башгидрометцентр сообщает, что сегодня ночью температура воздуха составит 0, +5 градусов, местами по республике пройдут заморозки в воздухе и на почве. Завтра, 20 мая, жителей республики ждут кратковременные дожди, в северных и северо-восточных районах со снегом. Температура воздуха ночью 0,+5°С, на поверхности почвы и в воздухе местами заморозки до -5°С, днем +7,+12°С

ИСТОЧНИК KP.RU