2019-05-19T10:15:05+03:00
Общество

В нескольких районах Башкирии выпал снег

Образовавшийся на дорогах гололед озадачил автомобилистов
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Погода преподнесла жителям Башкирии очередной сюрприз. Сегодня, 19 мая, практически по всей республике жители сообщают о выпадении снега. В некоторых районах снег едва заметен и тает практически сразу, чего не скажешь о востоке региона. Там прошел настоящий снегопад, а дороги сковал гололед. Как сообщают местные жители, после аномальной жары сегодня их едва не засыпало снегом.

Так, например, на трассе в Салаватском районе Башкирии стало очень опасно из-за гололеда. Водители уже давно «переобулись» на летнюю резину. Как ехать по этим опасным участкам, совершенно непонятно. Местные жители сняли заснеженную дорогу на камеру мобильного телефона и выложили фото в социальных сетях.

Сегодня снег выпал и в других северо-восточных районах Башкирии. На днях синоптики представили очередной прогноз погоды, согласно которому, в ближайшие два дня ситуация не изменится.

Башгидрометцентр сообщает, что сегодня ночью температура воздуха составит 0, +5 градусов, местами по республике пройдут заморозки в воздухе и на почве. Завтра, 20 мая, жителей республики ждут кратковременные дожди, в северных и северо-восточных районах со снегом. Температура воздуха ночью 0,+5°С, на поверхности почвы и в воздухе местами заморозки до -5°С, днем +7,+12°С

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна причина гибели 43-летней уфимки Эльзы Байковой
В Башкирии на трассе при лобовом столкновении легковушке пострадали четыре человека
В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина
В центре Уфы из-за полумарафона перекрыто движение транспорта
Жительница Башкирии задолжала своему сыну алиментов более чем на 1,5 млн рублей
В Башкирии прекратили поиски пропавшей Эльзы Байковой
Синоптики рассказали, каким будет лето 2019 в Башкирии
В Башкирии следователи заинтересовались историей инвалида, которого хотят оштрафовать за бурьян во дворе
«Дома плачет сын»: в Башкирии разыскивают 25-летнего жителя Оренбургской области
Жителя Башкирии осудят за наезд на автомобиль сотрудников ГИБДД
В Башкирии назначили заместителя министра молодежной политики и спорта
Против жителя Башкирии, которого жена обвинила в надругательстве, возбудили уголовное дело
В Башкирии сбежавшего из колонии заключенного задержали сотрудники ФСИН
В Уфе неизвестные вскрыли внедорожник депутата из Красногорска
В Уфе однорукий бандит, вооруженный арматурой, ограбил трех женщин
«Вот такая вот весна»: в Башкирии выпал крупный град
В Башкирии во время ремонта федеральной трассы похитили 33 миллиона рублей
В Башкирии иномарка опрокинулась в кювет: погиб молодой водитель
Житель Башкирии показал ужасные условия, в которых лечат местных жителей
В Башкирии из колонии сбежал опасный заключенный
В Башкирии грузовой поезд сбил подростка
В Башкирии прекращены поиски 77-летнего пенсионера
В Башкирии подростки разбились, катаясь на квадроцикле
Бывшего вице-премьера Башкирии отпустили под домашний арест