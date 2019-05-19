В Башкирии на трассе при лобовом столкновении легковушке пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-19T09:06:23+03:00

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В минувшую субботу, 18 мая, в Белорецком районе Башкирии произошло жуткое ДТП. На трассе столкнулись две отечественные легковушки – ВАЗ-2111 и «Нива». В результате аварии пострадали четыре человека, передает пресс-служба госкомитета республики по ЧС.

По данным госкомитета, водитель «Одиннадцатой» не уступил дорогу «Ниве». В результате столкновения находящиеся в салоне одного из автомобилей люди оказались зажаты внутри. Их освободили прибывшие на место спасатели. Также на место прибыли сотрудники ГИБДД и бригада медиков скорой помощи. Всем пострадавшим оказали первую помощь, после чего их госпитализировали.

В причинах и обстоятельствах аварии теперь предстоит разобраться дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU