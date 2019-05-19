2019-05-19T08:04:01+03:00
Происшествия

В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина

Трагедия произошла в Баймакском районе республики
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 мая, рано утром в деревне Аминево Баймакского района Башкирии произошел пожар. В результате возгорания в частном доме погиб 50-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, прибывшие на место возгорания пожарные расчеты обнаружили, что горит шиферная кровля с деревянной обрешеткой. Пожарные незамедлительно начали тушение и не позволили огню распространиться на весь дом. К сожалению, хозяина жилища спасти не удалось – его тело было обнаружено в ходе тушения пожара.

По предварительной версии, пламя возникло из-за неосторожного обращения с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В нескольких районах Башкирии выпал снег
Стала известна причина гибели 43-летней уфимки Эльзы Байковой
В Башкирии на трассе при лобовом столкновении легковушке пострадали четыре человека
В центре Уфы из-за полумарафона перекрыто движение транспорта
Жительница Башкирии задолжала своему сыну алиментов более чем на 1,5 млн рублей
В Башкирии прекратили поиски пропавшей Эльзы Байковой
Синоптики рассказали, каким будет лето 2019 в Башкирии
В Башкирии следователи заинтересовались историей инвалида, которого хотят оштрафовать за бурьян во дворе
«Дома плачет сын»: в Башкирии разыскивают 25-летнего жителя Оренбургской области
Жителя Башкирии осудят за наезд на автомобиль сотрудников ГИБДД
В Башкирии назначили заместителя министра молодежной политики и спорта
Против жителя Башкирии, которого жена обвинила в надругательстве, возбудили уголовное дело
В Башкирии сбежавшего из колонии заключенного задержали сотрудники ФСИН
В Уфе неизвестные вскрыли внедорожник депутата из Красногорска
В Уфе однорукий бандит, вооруженный арматурой, ограбил трех женщин
«Вот такая вот весна»: в Башкирии выпал крупный град
В Башкирии во время ремонта федеральной трассы похитили 33 миллиона рублей
В Башкирии иномарка опрокинулась в кювет: погиб молодой водитель
Житель Башкирии показал ужасные условия, в которых лечат местных жителей
В Башкирии из колонии сбежал опасный заключенный
В Башкирии грузовой поезд сбил подростка
В Башкирии прекращены поиски 77-летнего пенсионера
В Башкирии подростки разбились, катаясь на квадроцикле
Бывшего вице-премьера Башкирии отпустили под домашний арест