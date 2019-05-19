В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина

СЕГОДНЯ 08:04 2019-05-19T08:04:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 мая, рано утром в деревне Аминево Баймакского района Башкирии произошел пожар. В результате возгорания в частном доме погиб 50-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, прибывшие на место возгорания пожарные расчеты обнаружили, что горит шиферная кровля с деревянной обрешеткой. Пожарные незамедлительно начали тушение и не позволили огню распространиться на весь дом. К сожалению, хозяина жилища спасти не удалось – его тело было обнаружено в ходе тушения пожара.

По предварительной версии, пламя возникло из-за неосторожного обращения с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU