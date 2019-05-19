2019-05-19T07:50:13+03:00
Спорт

В центре Уфы из-за полумарафона перекрыто движение транспорта

Изменены и маршруты общественного транспорта
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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Сегодня, 19 мая, в Уфе в 10 часов утра стартует полумарафон Забег.РФ. Во время подготовки к массовому старту часть улиц в историческом центре города были перекрыты. В день старта некоторые улицы также перекроют для движения автомобильного транспорта. В уфимской мэрии предлагают автолюбителям заранее искать альтернативные пути движения.

Движение транспорта будет ограничено до 24:00 от парковки Конгресс-холла «Торатау» до пересечения с улицей Аксакова; до 22:00 по улице Заки Валиди от Конгресс-холла до пересечения с улицей Аксакова.

С 09:00 до 14:30 будет перекрыто движение по маршруту следования полумарафона. Подробная схема забега в фото.

Организаторы Забег.РФ в Уфе сообщают, что в этом году в полумарафоне примут участие 2 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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