СЕГОДНЯ 19:00 2019-05-18T19:00:58+03:00

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В Башкирии назначили заместителя министра молодежной политики и спорта. Высокая должность досталась 37-летней Яне Гайдук, которая начала свою карьеру с ведущего специалиста Министерства экономического развития и промышленности республики, а с 2008 года была бессменным советником Управления главы Башкирии по общественно-политическому развитию. Также Яна Гайдук является государственным советником республики 3 класса.

Сейчас чиновнице предстоит курировать молодежную политику и информационно-аналитический блок.

ИСТОЧНИК KP.RU