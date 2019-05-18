2019-05-18T19:00:58+03:00
Общество

В Башкирии назначили заместителя министра молодежной политики и спорта

Должность займет Яна Гайдук, экс-советник управления главы республики по общественно-политическому развитию
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБФото: Министерство молодежной политики и спорта РБ
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В Башкирии назначили заместителя министра молодежной политики и спорта. Высокая должность досталась 37-летней Яне Гайдук, которая начала свою карьеру с ведущего специалиста Министерства экономического развития и промышленности республики, а с 2008 года была бессменным советником Управления главы Башкирии по общественно-политическому развитию. Также Яна Гайдук является государственным советником республики 3 класса.

Сейчас чиновнице предстоит курировать молодежную политику и информационно-аналитический блок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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