В Уфе неизвестные вскрыли внедорожник депутата из Красногорска

СЕГОДНЯ 17:32 2019-05-18T17:32:13+03:00

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Вчера, 17 мая, в Уфе произошло дерзкое ограбление. Неизвестные вскрыли дорогой внедорожник, принадлежащий бывшего депутаты из Красногорска и участнику мотоклуба «Ночные волки» Валерию Корнееву, который припарковал машину на улице Зорге. Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник, близкий к «Ночным волкам», злоумышленники умудрились разбить бронированное лобовое стекло и вытащить папку с ценными документами.

- Конечно, Валерий Корнеев сразу написал заявление в полицию. Есть мнение, что машину вскрывали не мелкие хулиганы, а те, кто специально готовился к этому преступлению. То есть, они знали, чей автомобиль вскрывают, и что именно нужно взять, - уточнил собеседник «КП-Уфа».

Валерий Корнеев – выходец из Красногорска, пришедший в республику сразу за Радием Хабировым. Кроме участия в «Ночных волках», в январе Корнеев стал директором предприятия «Табигат», которое занималось сбором и переработкой твердых бытовых отходов. Возможно, преступников интересовали бумаги, связанные с деятельностью этой организации.

ИСТОЧНИК KP.RU