Бывшего вице-премьера Башкирии отпустили под домашний арест

СЕГОДНЯ 09:29 2019-05-18T09:29:56+03:00

В суде учли, что у Гурьева на иждивении пятеро детей, а также непорядок со здоровьем

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Бывший вице-премьер Башкирии, обвиняемый в превышении должностных полномочий при приватизации госимущества, отправился под домашний арест. Как сообщает «Ъ-Уфа», такое решение было принято 17 мая в Советском районном суде в Уфе.

И хотя заседание проходило в закрытом режиме, известно, что адвокат Евгения Гурьева настаивал, что его подзащитный не представляет никакой опасности и не может оказывать давление на свидетелей. Также суд принял во внимание наличие у Гурьева пятерых несовершеннолетних детей и букет хронических заболеваний. Так что до 20 июня бывший министр земельных и имущественных отношений пробудет под домашним арестом.

Напомним, что в следственном изоляторе экс-чиновник оказался в апреле этого года. По версии следствия, именно Гурьев, возглавляя Минземимущество, передал в 2015 году в собственность частной компании два земельных участка возле уфимского лимонария. При этом чиновник не стал проводить обязательные конкурсные процедуры, в результате бюджет республики не досчитался 27 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU