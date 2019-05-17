2019-05-17T19:43:35+03:00
Происшествия

Уфимский предприниматель надул ХК «Салават Юлаев» на два миллиона рублей

Коммерсант подменил дорогое видеооборудование на дешевый аналог
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии завершено предварительное расследование уголовного дела по хищению денежных средств, принадлежащих ХК «Салават Юлаев». Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Следователи выяснили, что руководство клуба заключило с местным предпринимателем договор о поставке дорогостоящих камер видеонаблюдения для стадиона, вот только предприимчивый коммерсант решил подменить их дешевым аналогом, а разницу почти в два миллиона рублей положил в свой карман. При этом деньги предприниматель легализовал, заключив фиктивный договор и проведя через расчетные счета другой фирмы.

- Фигуранту предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств преступным путем, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Он находится под подпиской о невыезде, также наложен арест на автомобиль, приобретенный на присвоенные деньги.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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