2019-05-18T07:59:26+03:00
Происшествия

В Уфе следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения лестницы в детском саду

В результате происшествия чудом не погибли мужчина и его маленькая дочь
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей». Такое решение было принято после инцидента в одном из уфимских детских садов, когда 8 мая из-за частичного обрушения лестницы едва не погибли мужчина и его маленькая дочь. Отец малышки получил травмы, а вот сама воспитанница садика не пострадала, поскольку успела раньше спуститься и выйти на улицу. Сейчас администрация восстанавливает разрушенную лестницу.

- В настоящее время решается вопрос о назначении строительно-технической экспертизы, чтобы установить причины частичного разрушения лестничного марша, - сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. – Также устанавливаются ответственные лица, отвечающие за исправность сооружения. Выясняются обстоятельства ежегодного допуска учреждения к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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