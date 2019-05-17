2019-05-17T21:06:33+03:00
Общество

Сильный ветер и снег: какая погода ожидает жителей Башкирии на выходных

Синоптики приготовили плохие новости
Яна БАЗЕКИНА
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Кажется, зима решила вернутьсяКажется, зима решила вернутьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Разморенные аномальной жарой, накрывшей республику на прошлой неделе, жители Башкирии оказались совершенно не готовы к погодным сюрпризам в виде дождей, сильного ветра и похолодания. Это еще цветочки, убеждены синоптики, ведь на выходных в Башкирии и вовсе выпадет снег, а температура воздуха в отдельных районах упадет до 0; -5 °. Также в субботу и воскресенье обещается сильный ветер, так что долгие прогулки и вылазки на природу, скорее всего, придется отменить. Днем воздух слегка прогреется, до +12, +15 градусов, но дожди, сменяющиеся снегом, не дадут порадоваться потеплению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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