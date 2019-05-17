Житель Москвы обнаружил, что его квартира принадлежит незнакомому уфимцу

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-17T14:32:41+03:00

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Неприятный сюрприз обнаружил москвич Роман Салтовский, проверяя счета за «коммуналку». Неожиданно, платежка пришла на имя нового владельца – некоего Ильи Машкова из Уфы. Когда Роман и его престарелый отец стали разбираться в запутанной ситуации, выяснилось, что квартира перешла в чужую собственность по дарственной, оформленной несколько месяцев назад путем онлайн-сделки, причем заверены документы были электронной печатью. Сам Роман в разговоре с Первым каналом заверяет: подпись он никогда не получал, квартиру никому не дарил.

- Ну вот приедет сейчас этот гражданин из Уфы, получается, что мы с отцом останемся без квартиры и будем жить на улице? – тоскует мужчина.

Корреспондентам Первого канала удалось разыскать счастливого обладателя квартиры: выяснилось, что тот тоже не в курсе щедрого подарка. Илья Машков заверил, что электронной подписью он никогда не пользовался, и на чужое имущество претендовать не собирается.

Как именно произошла сделка, и кто же оформил ту злополучную электронную печать, сейчас разбираются сотрудники Росреестра, которые советуют присутствовать лично при заключении любых сделок с недвижимостью, а также поинтересоваться в МФЦ, а не закреплена ли за вами тоже какая-нибудь электронная печать.

ИСТОЧНИК KP.RU