2019-05-17T14:32:41+03:00
Общество

Житель Москвы обнаружил, что его квартира принадлежит незнакомому уфимцу

Жилье перешло в чужую собственность по поддельной электронной подписи
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Житель Москвы узнал, что подарил квартиру уфимцуЖитель Москвы узнал, что подарил квартиру уфимцу
Изменить размер текста:

Неприятный сюрприз обнаружил москвич Роман Салтовский, проверяя счета за «коммуналку». Неожиданно, платежка пришла на имя нового владельца – некоего Ильи Машкова из Уфы. Когда Роман и его престарелый отец стали разбираться в запутанной ситуации, выяснилось, что квартира перешла в чужую собственность по дарственной, оформленной несколько месяцев назад путем онлайн-сделки, причем заверены документы были электронной печатью. Сам Роман в разговоре с Первым каналом заверяет: подпись он никогда не получал, квартиру никому не дарил.

- Ну вот приедет сейчас этот гражданин из Уфы, получается, что мы с отцом останемся без квартиры и будем жить на улице? – тоскует мужчина.

Корреспондентам Первого канала удалось разыскать счастливого обладателя квартиры: выяснилось, что тот тоже не в курсе щедрого подарка. Илья Машков заверил, что электронной подписью он никогда не пользовался, и на чужое имущество претендовать не собирается.

Как именно произошла сделка, и кто же оформил ту злополучную электронную печать, сейчас разбираются сотрудники Росреестра, которые советуют присутствовать лично при заключении любых сделок с недвижимостью, а также поинтересоваться в МФЦ, а не закреплена ли за вами тоже какая-нибудь электронная печать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»
Пьяный житель Башкирии угрожал ружьем полицейским
В Уфе ураганный ветер повалил деревья на припаркованные автомобили
Как устроиться в нефтяную компанию?
Появился фоторобот подозреваемого в нападении на 12-летнюю уфимскую школьницу
«Восемь месяцев жизни лечили от другой болезни»: супруги из Башкирии спасают своего сына
В сети появилась предсмертная записка студента из Башкирии
Уфимская общественница потребовала немедленной отставки Радия Хабирова
Жительница Башкирии избила своего приятеля и напала на сотрудницу полиции
Подписано соглашение о создании экотехнопарка на территории Республики Башкортостан
«Башэлектросбыт» оказал поддержку в проведении фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья
В Уфе разыскивают 81-летнюю Валентину Белобородову
В Уфе увеличилось число пострадавших в столкновении грузовика и маршрутных автобусов
Жители Башкирии могут получить 500 тысяч рублей за лучший проект парка в Уфе
Уфимец жестоко расправился с обидчиком, обрызгавшим его слезоточивым газом
В Санкт-Петербурге задержали угонщика автомобилей из Башкирии
Жителей Башкирии напугала смерть с косой
В Уфе возле университета бегал полуголый мужчина
81-летний пенсионер на «Ладе Гранте» в Башкирии сбил женщину
В Башкирии осудят 25-летнего водителя, который протаранил машину инспекторов ГИБДД
В Башкирии осудят бухгалтера отдела полиции за мошенничество
Пропавшую в Башкирии пенсионерку нашли мертвой
Пассажирский автобус из Уфы опрокинулся в кювет на Урале
В Уфе для купания оборудуют 7 пляжей
В Уфе дедушка лишился сбережений, пустив домой лже-скупщиц стеклотары