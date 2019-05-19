Жительница Башкирии задолжала своему сыну алиментов более чем на 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:00 2019-05-19T07:00:49+03:00

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В Башкирии судебные приставы объявили в розыск 35-летнюю жительницу Салаватского района, которая отказывает платить своему несовершеннолетнему сыну алименты. Ляйсан Хайруллина за 15 лет не удосужилась перевести своему ребенку хоть какую-то сумму, в итоге общий долг превысил 1,5 миллионов рублей.

Впервые исполнительное производство было возбуждено в 2010 году, а в 2014 году приставы задержали ее в московском аэропорту и доставили в отдел. Женщина пообещала немедленно погасить долг, но снова скрылась. Сейчас о горе-матери известно лишь то, что она оформила в Москве на себя иномарку «Крайслер» 2002 года выпуска, на которую приставы немедленно наложили арест.

Если вам что-то известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по номеру 8(347)273-56-40.

ИСТОЧНИК KP.RU