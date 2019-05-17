Уфимец жестоко расправился с обидчиком, обрызгавшим его слезоточивым газом

СЕГОДНЯ 09:01 2019-05-17T09:01:44+03:00

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36-летний уфимец зарезал парня, обрызгавшего его слезоточивым газом.

Эта кровавая история произошла в Уфе в ночь на 26 апреля. Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, в подъезде одного из домов на улице Заводской собралась компания молодых людей: парни выпивали, шумели, громко смеялись, что очень не понравилось 36-летнему местному жителю. Мужчина и раньше отличался взбалмошным нравом и предпочитал решать проблемы кулаками, поэтому немедленно ввязался в ссору, но в ответ получил удар в лицо и струю перцового баллончика в глаза, после чего был вынужден ретироваться.

- Около пяти утра обладатель перцового баллончика вместе с приятелем вышел на улицу, чтобы покурить и подышать свежим воздухом. Приятель отошел в кусты, а 35-летний мужчина остался возле подъезда. Неожиданно к нему подбежал зачинщик драки и ударил охотничьим ножом в грудь, после чего поспешил скрыться. Истекающего кровью мужчину обнаружил вернувшийся приятель немедленно вызвал скорую и полицию. Ранение оказалось слишком серьезным, и потерпевший скончался от острой кровопотери прямо на руках у медиков, - рассказал собеседник «КП-Уфа».

Через три дня, нагулявшись и протрезвев, зачинщик драки осознал, что натворил, и добровольно пришел с повинной в отдел полиции. Честно рассказал, что и как произошло, и даже попытался показать, где именно в лесу выкинул орудие преступления. Против мужчины возбудили уголовное дело и поместили под стражу. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU