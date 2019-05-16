2019-05-16T15:47:37+03:00
Общество

В Башкирии полуголая девушка наблюдала за парадом Победы

Другие зрители сочли это неуважением к участникам шествия
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Жителей Башкирии возмутила полуголая девушка, наблюдавшая за военным парадомЖителей Башкирии возмутила полуголая девушка, наблюдавшая за военным парадом
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Жителей Башкирии возмутила полуголая девушка, наблюдавшая за парадом Победы 9 мая. Инцидент произошел на улице Ленина в Кумертау.

Зрители, присутствовавшие на празднике, были шокированы, увидев в открытом окне второго этажа практически обнаженную девушку. Она сидела на подоконнике и глядела на праздничное шествие. Судя по всему, ее нисколько не смущали взгляды присутствующих. Дерзкую горожанку засняли на камеру.

- Перед глазами наших ветеранов 9 мая. Позорище! – возмущается автор снимков в соцсетях.

Другие же встали на защиту девушку, заявив, что было жарко, а на ней были майка и шорты, которых просто не видно на фото. К тому же, она находилась у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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