2019-05-16T14:37:32+03:00
Общество

По центру Уфы разгуливала обнаженная девушка

Неизвестная решила продолжить флешмоб по обнаженным прогулкам
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Башкирское спутниковое телевидениеФото: Башкирское спутниковое телевидение
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Сегодня, 16 мая, в историческом центре Уфы разгуливала голая женщина.

Очевидцы сняли происходящее на камеры мобильных телефонов и выложили снимки в социальные сети. Похоже, неизвестная решила поддержать специфический флешмоб, открытый в этом году в девушкой из Стерлитамака.

Как видно на кадрах, полностью обнаженная женщина ходит по улице Революционная. В отличие от жительницы Стерлитамака, на ней были тапочки, и она пыталась прикрыть свою наготу руками.

По словам местных жителей, она находилась в неадекватном состоянии, сообщает Башкирское спутниковое телевидение. Ранее, возможно, девушка устроила дебош в одном из офисных центров. Вскоре ей на помощь прибыли сотрудники полиции и бригада медиков скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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