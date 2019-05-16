2019-05-16T14:02:35+03:00
Звезды

Уфимский репер Face отказался материться со сцены

Артист решил перестраховаться
Рустем АХУНОВ
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Репер Face заявил, что не будет материться со сценыРепер Face заявил, что не будет материться со сцены
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Скандально известный уфимский репер Face отказался использовать нецензурную лексику на сцене в Кирове.

Музыкант давал концерт в одном из местных клубов и в начале выступления решил сделать для поклонников небольшое объявление.

- Давно не виделись Киров. Хочу сказать, что с этим городом меня многое связывает – это первый после Уфы город, в котором я выступил. Мне сказали, что на концерте сегодня присутствует и снимает отдел по делам несовершеннолетних, ФСБ и прокуратура. Меня хотят на чем-то поймать. Вы от меня сегодня не дождетесь ни одного нецензурного слова, принципиально. Как я могу сказать какое-то слово, если я не Тимати. Небо самолетам, а цензура для артистов! – заявил репер со сцены.

Присутствующие отметили, что Иван действительно не произнес ни одного запретного для детей слова. Нецензурную лексику за него скандировала толпа.

Репер Face отказался материться со сцены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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