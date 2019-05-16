Уфимский репер Face отказался материться со сцены

СЕГОДНЯ 14:02 2019-05-16T14:02:35+03:00

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Скандально известный уфимский репер Face отказался использовать нецензурную лексику на сцене в Кирове.

Музыкант давал концерт в одном из местных клубов и в начале выступления решил сделать для поклонников небольшое объявление.

- Давно не виделись Киров. Хочу сказать, что с этим городом меня многое связывает – это первый после Уфы город, в котором я выступил. Мне сказали, что на концерте сегодня присутствует и снимает отдел по делам несовершеннолетних, ФСБ и прокуратура. Меня хотят на чем-то поймать. Вы от меня сегодня не дождетесь ни одного нецензурного слова, принципиально. Как я могу сказать какое-то слово, если я не Тимати. Небо самолетам, а цензура для артистов! – заявил репер со сцены.

Присутствующие отметили, что Иван действительно не произнес ни одного запретного для детей слова. Нецензурную лексику за него скандировала толпа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/709136" frameborder="0"></iframe> Репер Face отказался материться со сцены.

ИСТОЧНИК KP.RU