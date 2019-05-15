2019-05-15T19:27:06+03:00
Происшествия

Был в городе: В Уфе прекратили поиски еще одного пропавшего школьника

Парень сбежал из приюта вместе с другом
Рустем АХУНОВ
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В Уфе прекратили поиски пропавшего из приюта школьникаВ Уфе прекратили поиски пропавшего из приюта школьника
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В Уфе волонтеры прекратили поиски пропавшего из приюта школьника.

Напомним, что 14 мая добровольцы разместили в интернете информацию о том, что из детского приюта в Уфе сбежали двое ребят. Ранее они совершали подобный побег. Волонтеры и полицейские всю ночь искали парней. Мероприятия продолжились и на следующий день.

Вскоре нашелся один из пропавших. Для поисков второго волонтерам и полицейским потребовалось больше времени. К счастью, 16-летнего подростка нашли. Оказалось, что он гулял в Уфе.

Сейчас оба парня находятся в своем приюте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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