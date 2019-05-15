Был в городе: В Уфе прекратили поиски еще одного пропавшего школьника
Парень сбежал из приюта вместе с другом
В Уфе прекратили поиски пропавшего из приюта школьника
Изменить размер текста:
В Уфе волонтеры прекратили поиски пропавшего из приюта школьника.
Напомним, что 14 мая добровольцы разместили в интернете информацию о том, что из детского приюта в Уфе сбежали двое ребят. Ранее они совершали подобный побег. Волонтеры и полицейские всю ночь искали парней. Мероприятия продолжились и на следующий день.
Вскоре нашелся один из пропавших. Для поисков второго волонтерам и полицейским потребовалось больше времени. К счастью, 16-летнего подростка нашли. Оказалось, что он гулял в Уфе.
Сейчас оба парня находятся в своем приюте.
ИСТОЧНИК KP.RU