15 Май 17:31 2019-05-15T19:15:48+03:00

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Хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлил контракты с Юхой Метсолой и Владимиром Жарковым.

Напомним, что информация о переподписании контракта с вратарем появлялась еще несколько недель назад. Однако официально об этом в клубе сообщили только сегодня. В прошлом сезоне финн провел 65 игр, которых команда одержала 35 побед. В среднем Метсола отражал 94,5% всех бросков в ворота. Новый контракт рассчитан еще на три сезона.

Также сегодня стало известно, что сегодня уфимский клуб продлил контракт еще с одним своим игроком. Нападающий Владимир Жарков проведет в Уфе еще как минимум два сезона. За прошлый сезон форвард отыграл 73 матча, в которых 19 очков (7+12), при показателе полезности в +4.

ИСТОЧНИК KP.RU