В Уфе засняли школьника-токсикомана
Житель Уфы застукал школьника-токсикомана в Черниковке.
По словам автора видеоролика, действо происходит рядом с многоэтажкой по улице адмирала Ушакова, что в северной части башкирской столицы. На записи видны двое ребят. Видимо, они беседует, и один из школьников вдыхает неизвестное вещество из пакета. После этого ребенок идет к велосипеду, а потом возвращается к своему товарищу шаткой походкой, трогает стену и вновь вдыхает отраву.
Редакция «Комсомольской Правды - Уфа» просит родителей объяснить детям, что подобные «развлечения» смертельно опасны для здоровья и жизни. Пожалуйста, следите за своими детьми.
В Уфе засняли школьника-токсикомана.
ИСТОЧНИК KP.RU