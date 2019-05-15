15 Май 17:02 2019-05-15T17:02:00+03:00

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Житель Уфы застукал школьника-токсикомана в Черниковке.

По словам автора видеоролика, действо происходит рядом с многоэтажкой по улице адмирала Ушакова, что в северной части башкирской столицы. На записи видны двое ребят. Видимо, они беседует, и один из школьников вдыхает неизвестное вещество из пакета. После этого ребенок идет к велосипеду, а потом возвращается к своему товарищу шаткой походкой, трогает стену и вновь вдыхает отраву.

Редакция «Комсомольской Правды - Уфа» просит родителей объяснить детям, что подобные «развлечения» смертельно опасны для здоровья и жизни. Пожалуйста, следите за своими детьми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="216" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/708913" frameborder="0"></iframe> В Уфе засняли школьника-токсикомана.

ИСТОЧНИК KP.RU