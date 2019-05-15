В Уфе прекращены поиски 13-летнего подростка

15 Май 16:03 2019-05-15T16:03:34+03:00

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Сегодня, 15 мая, были прекращены поиски 13-летнего подростка. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа». Известно, что мальчика обнаружили в Уфе.

Ранее добровольцы сообщали о пропаже в селе Иглино двоих подростков – 13 и 16 лет. Вчера, 14 мая, около 20:00 они ушли из приюта и бесследно пропали. К поискам парней подключились сотрудники полиции и волонтеры. К счастью, младшего из них, 13-летнего мальчика, нашли добровольцы. На данный момент 16-летний Владислав Уразов до сих пор не найден.

Ранее ребята уже пропадали. Тогда их удалось обнаружить сотрудникам полиции и вернуть в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU