2019-05-15T18:32:29+03:00
Политика

Парламент Башкирии планирует назначить выборы главы республики на 8 сентября

Решение будет принято на ближайшем заседании Курултая
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая было принято решение назначить дату выборов главы Башкирии. Они пройдут в Единый день голосования, который в этом году приходится на 8 сентября. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на результаты заседания комитета.

Согласно региональному кодексу о выборах, в выборах главы Башкирии могу принять участие только кандидаты, выдвинутые политическими партиями. Ранее врио главы республики Радий Хабиров заявил, что будет баллотироваться на этот пост от партии «Единая Россия». Свою кандидатуру планирует выдвинуть также первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. В ЛДПР также обещали представить своего кандидата, но пока не определились с конкретной фамилией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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