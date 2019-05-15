В Башкирии за ложный донос о бомбе накажут 16-летнего школьника

15 Май 15:45 2019-05-15T15:45:31+03:00

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На днях в Кугарчинском районе Башкирии был выявлен «интернет-террорист». В одном из местных сообществ в социальных сетях 16-летний подросток оставил сообщение о том, что якобы, в сельской школе будет заложено взрывное устройство. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, теперь парня привлекут к уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Как отметили в пресс-службе ведомства, отделом полиции по Кугарчинскому району республики возбуждено уголовное дело по статье 270 УК РФ. Санкция статьи предусматривает суровое наказание за подобное преступление: от штрафа до полумиллиона рублей, до ограничения свободы на срок до трех лет или принудительных работ на срок от двух до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU