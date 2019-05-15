Информация о матери пропавшего в Межгорье мальчика оказалась недостоверной
Две недели назад, 29 апреля, в закрытом городе Межгорье пропал 13-летний мальчик. К счастью, его поиски завершились благополучно, и 1 мая ребенка отыскали.
Ранее в «Комсомольской правде – Уфа» была информация, что подросток боится возвращаться домой из-за того, что его бьет мать. Эта информация оказалась недостоверной. Оказалось, ее распространяет женщина, у которой личная неприязнь к матери мальчика.
- Я работаю воспитателем, после ее слов на меня начали жаловаться, - сообщила женщина «Комсомолке». - С этой женщиной мы не общаемся уже шесть лет, но у нее до сих пор осталась ко мне неприязнь по неизвестным причинам.
ИСТОЧНИК KP.RU