2019-05-15T14:29:31+03:00
Общество

Информация о матери пропавшего в Межгорье мальчика оказалась недостоверной

Женщина связалась с редакцией и сообщила, что ее оклеветали
Эльвина АПАРИНА
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Две недели назад, 29 апреля, в закрытом городе Межгорье пропал 13-летний мальчик. К счастью, его поиски завершились благополучно, и 1 мая ребенка отыскали.

Ранее в «Комсомольской правде – Уфа» была информация, что подросток боится возвращаться домой из-за того, что его бьет мать. Эта информация оказалась недостоверной. Оказалось, ее распространяет женщина, у которой личная неприязнь к матери мальчика.

- Я работаю воспитателем, после ее слов на меня начали жаловаться, - сообщила женщина «Комсомолке». - С этой женщиной мы не общаемся уже шесть лет, но у нее до сих пор осталась ко мне неприязнь по неизвестным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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