В Башкирии задержали лже-газовиков, обкрадывавших пенсионеров

15 Май 14:01 2019-05-15T14:01:43+03:00

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Накануне сотрудникам полиции удалось задержать четверых человек, подозреваемых в кражах сбережений у пенсионеров. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, жертвами аферистов стали как минимум четыре человека.

История началась с того, что жительница деревни Утяково, что в Гафурийском районе Башкирии, обратилась к участковому с заявлением, что ее 85-летнюю обманули двое незнакомцев. По ее словам, к ним в дом пришли мужчина и женщина, представились сотрудниками газовой службы. Они «осмотрели» газовое оборудование и установили на кухне газовый анализатор. За проделанную работу они потребовали у пенсионерки 10 тысяч рублей.

- Установлено, что аналогичные мошенничества произошли в Краснокамском, Федоровском, Аургазинском и Кушнаренковском районах, где по каждому факту уже возбуждены уголовные дела. В Гафурийском и Стерлибашевском районах по аналогичным преступлениям решается вопрос о возбуждении уголовных дел, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сейчас 25-летний мужчина и 33-летняя женщина задержаны. С ними в машине находились еще двое мужчин, их роль сейчас выясняется.

Если вы или ваши знакомые стали жертвой аналогичных мошенничеств, просьба сообщить по телефонам: 8 (347) 279-32-95 или 279-32-73.

ИСТОЧНИК KP.RU