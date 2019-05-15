2019-05-15T14:35:44+03:00
Общество

«Отследили его путь по камерам»: в Башкирии продолжаются поиски Азамата Сатимова

Молодой человек не вернулся домой с работы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Почти целый месяц полицейские и волонтеры разыскивают бесследно пропавшего 22-летнего уфимца Азамата Сатимова.

19 апреля около 15 часов молодой человек вышел с работы, но дома так и не появился. Родные парня обратились за помощью ко всем неравнодушным жителям Башкирии с просьбой помочь в его поисках.

Как рассказал в беседе с «Комсомолкой» родной брат Азамата Ильдар, в тот злополучный день он должен был сесть в такси и отправиться домой, но ушел совсем в другую сторону.

-Сейчас полиция просмотрела все камеры наружного наблюдения на его пути, но никаких зацепок пока нет. Мы по-прежнему не знаем, куда он мог направиться, - рассказал Ильдар.

Всех, кто видел Азамата, либо знает о его местонахождении, просят связаться с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» по телефону: 8 (800) 700-54-52 или позвонить в полицию по номерам 02 или 020.

Приметы Азамата Сатимова: рост 173-175 см, худощавый, волосы черные, глаза темно-карие.

В день пропажи был одет в темно-фиолетовую куртку с капюшоном, черные джинсы, синие кроссовки. С собой был черный рюкзак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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