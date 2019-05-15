В Башкирии экс-глава района выплатит почти 4 млн рублей за раздачу земли знакомым

15 Май 13:02 2019-05-15T13:02:00+03:00

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На днях суд взыскал 3,84 млн рублей с бывшего главы Кушнаренковского района Алмаза Юсупова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, эти деньги взысканы как ущерб, нанесенный бюджету республики.

Ранее экс-главу Кушнаренковского района осудили за злоупотребление полномочиями и приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Но, в результате амнистии Алмахз Юсупов был освобожден от его уплаты.

В ходе следствия было установлено, что глава района в 2013 и 2014 годах бесплатно раздавал в собственность земельные участки в новом микрорайоне «Андреевский». Всего землю получили девять его знакомых, в том числе судья. На самом деле эти участки предназначались для многодетных семей и родителей с детьми-инвалидами.

ИСТОЧНИК KP.RU