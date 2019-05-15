В Уфимской поликлинике пациентам выдали бланки советской эпохи

15 Май 13:40 2019-05-15T13:40:45+03:00

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Накануне уфимка обратилась в поликлинику №2 Городской больницы №13 и обнаружила, что направление к врачу ей выписали на бланке времен СССР. Девушка сфотографировала этот документ из прошлого и прислала его в редакцию издания UfaTime.ru.

На фото видно, что форма бланка направления утверждена в 1980 году и одобрена Минздравом СССР. Как оказалось, документ с приветом из прошлого утратил свою силу еще до распада Советского Союза.

По словам жительницы Уфы, такие направления выдают всем пациентам физиотерапевтического отделения этой поликлиники, передает издание UfaTime.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU