2019-05-15T12:16:13+03:00
Происшествия

В Уфе началась эвакуация крупного торгового центра

Посетители «Меги» оказались на улице
Рустем АХУНОВ
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В Уфе вновь эвакуируют торговые центры Фото: Gorobzor.ruВ Уфе вновь эвакуируют торговые центры Фото: Gorobzor.ru
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В Уфе вновь начались эвакуации торговых центров.

Пользователи социальных сетей выложили в сеть снимки, на которых толпа людей спешно покидают здания торгового центра «Мега», что на улице Рубежной. Нужно отметить, что паники среди людей нет. По всей видимости, жители республики уже привыкли к постоянным сообщениям об экстренной эвакуации.

Напомним, что своего апогея волна ложных сообщений о якобы заложенных в столице Башкирии взрывных устройствах достигла 8 мая. Тогда в Уфе экстренно выводили на улице людей почти из всех крупных офисных зданий и торговых центров. Как и предполагалось, сообщения оказались ложными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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