2019-05-15T08:57:09+03:00
Звезды

«Башкирский Бибер» Радик Юльякшин опроверг информацию об уходе со сцены

Знаменитый эстрадный певец рассказал о планах на будущее
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Марат МулюковФото: Марат Мулюков
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Радик Юльякшин рассказал, что не собирается уходить со сцены.

Сегодня, 15 мая, ряд башкирских СМИ пестрели заголовками в духе: «Элвин Грей уходит со сцены и переезжает в Москву». Поклонники Радика Юльякшина, который выступает под этим сценическим псевдонимом, едва ли не впали в панику.

Хотя сам артист информацию о своем уходе опроверг посланием в соцсетях.

- Нет, нет, я не ухожу со сцены. Концерты будут, но уже совсем в другом ключе и другого масштаба. Об этом я расскажу подробно чуть позже, - подчеркнул певец.

По словам Радика Юльякшина, в ближайшее время он перестроит свой концертный график. Работа лейбла Elvin Grey по продвижению башкирской и татарской эстрады продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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