Сегодня семейные жители Башкирии смогут уйти с работы на час раньше
В республике отмечается День семьи
Фото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 15 мая, в Башкирии отмечается Международный день семьи. Этот праздник появился в республике совсем недавно, инициатором его празднования стало министерство семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии.
С 13 по 19 мая в республике проходит Неделя семьи. Минтруд организовал целый ряд мероприятий для «укрепления семейных взаимоотношений и формирование ответственного родительства», заявили в министерстве.
Согласно постановлению правительства республики сегодня все семейные жители Башкирии смогут уйти с работы на час пораньше. Предполагается, что это время они должны провести в кругу семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU