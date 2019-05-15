Сегодня семейные жители Башкирии смогут уйти с работы на час раньше

15 Май 11:00 2019-05-15T11:00:25+03:00

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Сегодня, 15 мая, в Башкирии отмечается Международный день семьи. Этот праздник появился в республике совсем недавно, инициатором его празднования стало министерство семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии.

С 13 по 19 мая в республике проходит Неделя семьи. Минтруд организовал целый ряд мероприятий для «укрепления семейных взаимоотношений и формирование ответственного родительства», заявили в министерстве.

Согласно постановлению правительства республики сегодня все семейные жители Башкирии смогут уйти с работы на час пораньше. Предполагается, что это время они должны провести в кругу семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU