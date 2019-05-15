МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра

15 Май 08:25 2019-05-15T08:25:53+03:00

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Сегодня, 15 мая, в Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным Башгидрометцентра, днем ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Буря будет сопровождаться крупным градом, ливнями и грозами.

В этой связи МЧС по Башкирии объявляет штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня по возможности лучше не выходить на улицу. Особое внимание стоит уделить детям – их нужно взять под особый контроль и не выпускать из дома без крайней необходимости.

Также в экстренном ведомстве напоминают, что укрываться от непогоды вблизи деревьев и подле домов – опасно. На вас могут упасть стволы деревьев или шифер с крыши здания.

- Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU