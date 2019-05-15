2019-05-15T08:25:53+03:00
Общество

МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В республике ожидается резкое ухудшение погодных условий
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 мая, в Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным Башгидрометцентра, днем ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Буря будет сопровождаться крупным градом, ливнями и грозами.

В этой связи МЧС по Башкирии объявляет штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня по возможности лучше не выходить на улицу. Особое внимание стоит уделить детям – их нужно взять под особый контроль и не выпускать из дома без крайней необходимости.

Также в экстренном ведомстве напоминают, что укрываться от непогоды вблизи деревьев и подле домов – опасно. На вас могут упасть стволы деревьев или шифер с крыши здания.

- Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии благодаря пожарному извещателю семья с младенцем остались живы
«Всю свою жизнь посвятил служению Родине»: в Уфе похоронили вице-премьера Башкирии
Верховный суд Башкирии оставил под арестом создателя LinguaLeo, обвиняемого в убийстве сестры
В Башкирии полуголая девушка наблюдала за парадом Победы
Уфимка уже четыре года ищет пропавшего брата
Жених хороший со всех сторон: житель Башкирии нашел любовь на Первом канале
Прогноз погоды на пятницу, 17 мая
В Башкирии с начала сезона клещи покусали более 2000 человек
По центру Уфы разгуливала обнаженная девушка
Приставы прокомментировали случай с гробом, подаренным живому жителю Уфы
Уфимский репер Face отказался материться со сцены
Момент массового ДТП на «Театре кукол» в Уфе попал на видео
В Башкирии температура упадет до нуля и выпадет снег
Радик Юльякшин рассказал о том, зачем уезжает в Москву
Приехал в Нефтекамск из Уфы и пропал: в Башкирии ищут 57-летнего Валерия Карабута
Радик Юльякшин встретится с поклонниками накануне юбилея
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»
В Уфе обсудят перспективы цифровизации нефтегазохимической отрасли
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра