В детсаду Уфы под мужчиной и его двухлетней дочкой обрушилась лестница

15 Май 07:37 2019-05-15T07:37:43+03:00

Ребенок не пострадал, а вот папе досталось

Изменить размер текста: A A

На прошедшей неделе в одном из детских садов Уфы произошел несчастный случай. Мужчина с двухлетней дочерью шли по лестнице, когда та просто ушла у них из-под ног. Малышка отделалась испугом, а вот ее отец получил ушибы, перелом ребра и сотрясение мозга. После инцидента лестницу демонтировали, на ее месте к концу недели планируют установить новую.

Как сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан», предварительные данные гласят, что конструкция лестничного марша была сделана неправильно еще на этапе строительства.

Пострадавшая семья планирует подать в суд на дошкольное учреждение, чтобы получить компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU