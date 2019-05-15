В детсаду Уфы под мужчиной и его двухлетней дочкой обрушилась лестница
Ребенок не пострадал, а вот папе досталось
Стоп-кадр из репортажа
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На прошедшей неделе в одном из детских садов Уфы произошел несчастный случай. Мужчина с двухлетней дочерью шли по лестнице, когда та просто ушла у них из-под ног. Малышка отделалась испугом, а вот ее отец получил ушибы, перелом ребра и сотрясение мозга. После инцидента лестницу демонтировали, на ее месте к концу недели планируют установить новую.
Как сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан», предварительные данные гласят, что конструкция лестничного марша была сделана неправильно еще на этапе строительства.
Пострадавшая семья планирует подать в суд на дошкольное учреждение, чтобы получить компенсацию.
ИСТОЧНИК KP.RU