2019-05-15T07:37:43+03:00
Происшествия

В детсаду Уфы под мужчиной и его двухлетней дочкой обрушилась лестница

Ребенок не пострадал, а вот папе досталось
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из репортажаСтоп-кадр из репортажа
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На прошедшей неделе в одном из детских садов Уфы произошел несчастный случай. Мужчина с двухлетней дочерью шли по лестнице, когда та просто ушла у них из-под ног. Малышка отделалась испугом, а вот ее отец получил ушибы, перелом ребра и сотрясение мозга. После инцидента лестницу демонтировали, на ее месте к концу недели планируют установить новую.

Как сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан», предварительные данные гласят, что конструкция лестничного марша была сделана неправильно еще на этапе строительства.

Пострадавшая семья планирует подать в суд на дошкольное учреждение, чтобы получить компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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