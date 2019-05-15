2019-05-15T09:17:27+03:00
Происшествия

В Башкирии 36-летний мужчина погиб под колесами иномарки

Житель Удмуртии переходил проезжую часть в неположенном месте
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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ДТП со смертельным исходом случилось накануне в полночь в Дюртюлинском районе Башкирии.

36-летний житель Удмуртии попытался перейти трассу Москва-Уфа в неположенном месте, близ 1230 километра. В этот момент по дороге ехала «Тойота Рав 4», которой управлял 35-летний мужчина. Водитель - житель Илишевского района - не смог избежать наезда.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Дорожный инцидент послужил поводом для начала расследования.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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