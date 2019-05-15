Группа «Братья Грим» выступит в Уфе под открытым небом

15 Май 20:33 2019-05-15T20:33:02+03:00

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11 июня Демский район Уфы будет отмечать свое 75-летие. По случаю юбилея, в местном парке пройдет красочный фестиваль.

В этот день перед уфимцами выступят детские творческие коллективы, уфимские кавер-группы и известные музыканты республики, не обойдется и без именитых гостей. Как рассказали в мэрии города, хедлайнером концерта станет группа "Братья Грим".

Гости праздника смогут также поучаствовать в спортивных состязаниях, попробовать блюда восточной кухни и посетить фотовыставку и ярмарку «Города мастеров». Апогеем празднования станет красочный салют.

Начало гуляний – в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU