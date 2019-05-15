2019-05-15T06:38:22+03:00
Происшествия

В Уфе осудили женщину за мошенничество и фальсификацию доказательств по гражданскому делу

Свою вину она признала полностью
Эльвина АПАРИНА
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В Уфе вынесли приговор в отношении 51-летней горожанки. Она признана виновной в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Как сообщили в следкоме, в сентябре-ноябре 2017 года подсудимая узнала, что у ранее незнакомого ей мужчины, скончавшегося год назад, осталась однокомнатная квартира стоимостью более 2 млн. рублей. Она решила заполучить жилье обманным путем и приобрела «липовое» свидетельство о заключении брака с ним.

Позже она подала в суд заявление о признании за ней права собственности на квартиру в порядке наследования, туда же приложила подложное свидетельство о заключении брака.

Но в ходе рассмотрения дела суд выявил, что документ недействителен. Подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью.

Женщина получила четыре года и два месяца условно с испытательным сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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