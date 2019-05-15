В Уфе в столкновении двух иномарок и КамАЗа пострадала девушка
Уфимка получила ушибы
фото: отдел ГИБДД по Уфе
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В понедельник днем, 13 мая, на улице Сипайловской столкнулись КамАЗ, ВАЗ-2112 и «Фольцваген Поло».
Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, водитель грузовика на полном ходу въехал в иномарку, которая остановилась на красный свет. От удара она протаранила стоящий впереди отечественный автомобиль. Вероятно, у большегруза появились проблемы с тормозами на крутом спуске.
- В результате ДТП 27-летняя девушка, находящаяся за рулем автомашины «Фольксваген Поло», получила ушибы. Начато разбирательство, - прокомментировали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU