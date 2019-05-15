Начальник Следкома Башкирии оказался беднее своего заместителя

15 Май 07:42 2019-05-15T07:42:26+03:00

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Исполняющий обязанности руководителя Следкома Башкирии Валерий Липский за 2018 год заработал меньше своего первого заместителя Руслана Султанова.

По данным антикоррупционного отчета, за прошлый год главный сыщик республики заработал 1,6 миллиона рублей. Помимо этого в пользовании у Липского квартира в России в 106 «квадратов». Супруга руководителя Следкома задекларировала 1,9 миллиона рублей доходов. Также у нее есть автомобиль «Volvo», машиноместо и часть квартиры. У двух несовершеннолетних детей следователя в собственности по четверти квартиры.

У зама Липского, ранее работавшего руководителем ведомства, доходы чуть больше. За прошлый год он задекларировал 2,6 миллиона рублей доходов. Среди имущества у Султанова есть земельный участок в 16 соток, нежилое помещение и жилой дом. В пользовании у сыщика есть служебная квартира. Передвигается мужчина на двух машинах – внедорожнике «Mitsubishi Pajero» и скромной вазовской «восьмерке». Супруга Султанова задекларировала доход в 1,5 миллиона рублей. Проживают она в служебной квартире мужа. У несовершеннолетнего ребенка четы есть своя квартира площадью 87 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU