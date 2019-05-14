«Должна была пройти обследование, но пропала»: подробности пропажи в Уфе Эльзы Байковой

СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-14T12:45:52+03:00

В реке ее искали около двух часов спасатели, но ничего не нашли.

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В Уфе с 4 мая продолжают поиски 43-летнюю Эльзу Байкову. Дочь женщины рассказала о том, как они проходят.

Вечером пропавшая вышла в магазин, пообещав вернуться через несколько минут, и пропала без вести. В последний раз ее видели в этот же день около 20 часов – она шла к памятнику Салавата Юлаева. На следующий день на берегу реки Белой нашли ее вещи: сумку, плащ и платок. Дочь пропавшей Зарина рассказала, как проходят поиски.

- Поиск проводим только мы. Полиция ничего не делает, они ждут факты чтобы искать. В реке ее искали около двух часов спасатели, но ничего не нашли. Прошло 10 дней уже, полиция сказала, если бы была в воде, то всплыла бы. Люди везде сейчас ходят, жара, - говорит девушка.

Зарина рассказала, что у нее в последнее время были проблемы с давлением. Но за несколько дней до пропажи всё было нормально. Должна была пройти обследование, но исчезла.

- Я боюсь, может, и случилось что-нибудь с памятью. Такая жара стоит, - плачет девушка.

Приметы: волосы светлые, короткая стрижка, глаза голубые.

Особые приметы: на животе послеоперационный шрам.

Была одета: чёрный плащ до колен, коричневый платок, розовая сумка, внутри серая кофта, колготки капроновые, сапоги короткие чёрные лакированные.

Если вам что-то известно о местонахождении женщины, просьба немедленно сообщить в полицию 02 или волонтерам-поисковикам по номеру 8(927)969-89-19.

ИСТОЧНИК KP.RU