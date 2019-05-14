Поиски пропавшего под Уфой молодого мужчины завершились трагедией

14 Май 13:51 2019-05-14T13:51:24+03:00

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Сегодня, 14 мая, в Уфимском районе в селе Авдон прекратили поиски 33-летнего Владислава Андреева. К сожалению, поиски завершились трагично – мужчину нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт». Что произошло с ним, и при каких обстоятельствах его нашли, не сообщается.

Напомним, что Владислава искали с 14 апреля. Он ушел из дома, никому ничего не сказав, и пропал. Родные обратились к волонтерам, но целый месяц поиски не давали результатов.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU