Поиски пропавшего под Уфой молодого мужчины завершились трагедией
33-летнего Владислава Андреева нашли мертвым
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Сегодня, 14 мая, в Уфимском районе в селе Авдон прекратили поиски 33-летнего Владислава Андреева. К сожалению, поиски завершились трагично – мужчину нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт». Что произошло с ним, и при каких обстоятельствах его нашли, не сообщается.
Напомним, что Владислава искали с 14 апреля. Он ушел из дома, никому ничего не сказав, и пропал. Родные обратились к волонтерам, но целый месяц поиски не давали результатов.
«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким.
ИСТОЧНИК KP.RU