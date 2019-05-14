В Уфе скончалась одна из создателей бренда Terra Bashkiria
Причины смерти Елены Осадовой не сообщаются
Елене Осадовой было немногим более 50 лет
Изменить размер текста:
В Уфе скоропостижно скончалась одна из создателей бренда Terra Bashkiria Елена Осадова.
О грустной новости сообщил в социальных сетях ее супруг Ильшат Байбурин, еще один создатель нового бренда республики. Вместе с Еленой в дизайнерской студии «Paradox Box» они создали и сделали популярными несколько любопытных проектов. О причинах смерти супруги Байбурин не рассказал. Осадовой было немногим более 50 лет.
Бренд Terra Bashkiria был создан при поддержке правительства республики. Сейчас его используют для продвижения туристического Башкирии в России и за ее пределами.
ИСТОЧНИК KP.RU