В Уфе скончалась одна из создателей бренда Terra Bashkiria

СЕГОДНЯ 07:05 2019-05-14T07:05:42+03:00

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В Уфе скоропостижно скончалась одна из создателей бренда Terra Bashkiria Елена Осадова.

О грустной новости сообщил в социальных сетях ее супруг Ильшат Байбурин, еще один создатель нового бренда республики. Вместе с Еленой в дизайнерской студии «Paradox Box» они создали и сделали популярными несколько любопытных проектов. О причинах смерти супруги Байбурин не рассказал. Осадовой было немногим более 50 лет.

Бренд Terra Bashkiria был создан при поддержке правительства республики. Сейчас его используют для продвижения туристического Башкирии в России и за ее пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU